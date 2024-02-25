من كربلاء المقدسة.. وزير الداخلية يوجه بعدم قطع أي طريق والعمل بنظام الوجبات

وجه وزير الداخلية، اليوم الأحد، بعدم قطع أي طريق والعمل بنظام الوجبات خلال زيارة النصف من شعبان.

وذكر وزارة الداخلية، في بيان "للإطلاع ميدانياً على خطة الزيارة الشعبانية وخلال زيارته الى مدينة الحسين عليه السلام، التقى وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، محافظ كربلاء المقدسة نصيف الخطاب وقائد عمليات كربلاء".

وأضافت، أن "الوزير اطلع على قسم الكاميرات والواجبات التي يقوم بها، كما التقى مع الجهات الأمنية في المحافظة".

وأكد الوزير على "تكثيف الجهد الاستخباري ومتابعة المطلوبين"، مشدداً في الوقت ذاته على "انسيابية حركة العجلات وعدم قطع أي طريق خلال هذه المناسبة العظيمة".

ووجه الشمري، بـ"العمل بنظام الوجبات لكي تكون القطعات بأكمل جاهزيتها، فضلاً عن تعزيز اعداد الشرطة المجتمعية بالمحافظة".