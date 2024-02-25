أبو مازن يعلن سحب ترشيحه لمنصب محافظ صلاح الدين: بديلي يكون من حزب الجماهير

أعلن احمد الجبوري "أبو مازن"، اليوم الأحد، سحب ترشيحه لمنصب محافظ صلاح الدين.

وقال الجبوري، في بيان له "دأبنا طيلة مدةَ عملنا السياسي وما زلنا على جعل مصلحة أبناء محافظتنا "صلاح الدين" فوق كلِّ اعتبار، ولهذا انبثق مشروعنا، ونالَ ثقة الجميع واحترامهم وبشهادة الخصوم قبل الاصدقاء".

وأضاف: "وعندما حلّت انتخابات 2023 كنَّا السَّباقين للمشاركة، ليس طمعاً في منصبٍ أو حظوة بمكسب، بل لأجل انجاز متطلبات هذا المشروع، ولتحقيق آمال مواطنينا الذين لبَّوا النداء وكانوا على الوعد، فمنحوا "حزب الجماهير الوطنية" ثقةً كبيرةً حقق من خلالها أغلبية ساحقة".

واردف: "إذ وقفت الصراعات السياسية بالمرصاد، و أسهمت المناكفات في الحيلولةِ دون سير هذا المشروع بأمان، كان لا بدَّ من التأكيد على أرجحية خيار الهدوء بدل التصعيد، وتغليبِ مصالح المحافظة على كل الاعتبارات، ولكي لا تبقى مصالح أهلي مُعطَّلة، ومن هذا المنطلق :

أُعلن سحب ترشيحي لمنصب "محافظ صلاح الدين" دون ان أذهب إلى القضاء الإداري وترشيح بديلاً عنّي وسيكون من "حزب الجماهير الوطنية" وفقاً للاستحقاق الانتخابي، آملا أن يُسرع مجلس المحافظة بانجاز تشكيل الحكومة المحلية ليتسنى بدء الاعمار والبناء، فـ صلاح الدين أكبرُ من أيِّ شيء آخر، وسنبقى المدافعين والحامين لأهلها ومن الله التوفيق.