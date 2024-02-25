خلال استقباله محافظ الديوانية.. الشيخ الخزعلي يُؤكد اهمية رفع مستوى الخدمات والإعمار في المحافظة

استقبل الأمين العام لحركة عصائب أهل الحق الشيخ قيس الخزعلي في مكتبه ببغداد، محافظ الديوانية عباس الزاملي، وتم خلال اللقاء بحث الواقع الأمني والخدمي والعمراني في المحافظة.

وبارك الشيخ الأمين للزاملي تسنّمه المنصب، وشدّد على ضرورة رفع مستوى الإعمار والتنمية في المدينة، وإكمال المشاريع الخدمية وتعزيزها، وأهمية الاهتمام بالوضع الاقتصادي والاجتماعي للمواطنين، كون المحافظة تعاني بشكل كبير من الإهمال ونقص الخدمات والحرمان، منوّهاً إلى أهمية أن تكون الخطط والبرامج متناغمة مع الحكومة الاتحادية وبرنامجها، لافتاً إلى ضرورة المحافظة على وحدة الإطار التنسيقي وتعزيز الثقة المتبادلة بين مكوناته.

بدوره، عبّر محافظ الديوانية عن شكره وتقديره لمواقف الشيخ الخزعلي الكبيرة، ودعمه للحكومات المحلية بأجنحتها الرقابية والتشريعية والتنفيذية، عادّاً توجيهات الشيخ برنامج عمل وطني لخدمة أبناء الوطن في جميع المحافظات.