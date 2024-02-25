"بيع مناصب وتنقلات".. النزاهة النيابية تحقق في شرطة البصرة

كشفت عضو لجنة النزاهة النيابية انتصار المالكي، اليوم الاحد، عن وجود شبهات فساد في قياد شرطة البصرة، مشيرة الى وجود عمليات "بيع وتنقلات" في المناصب.

وقالت المالكي في حديث صحفي إن "اللجنة كشفت ملفات فساد داخل هرم قيادة شرطة البصرة تتمثل ببيع المناصب والتنقلات مقابل مبالغ تتراوح ما بين 3 الى 4 آلاف دولار، بحسب أهمية المكان".

وأضافت المالكي، ان "اللجنة فتحت تحقيقا موسعا وشكلت لجانا مشتركة من الشؤون والاستخبارات".