الأخبار

النائب سروة عبد الواحد : كردستان يعتمد آليات العصر الجاهلي.. انتخابات الاقليم تدار بطريقة الشطرنج


اكدت رئيس كتلة الجيل الجديد سروة عبد الواحد، اليوم الأحد، ان قرار المحكمة الاتحادية بتوطين رواتب موظفي كردستان لدى المصارف الحكومية كان عيدا حتى للموظفين التابعين للحزب الديمقراطي الكردستاني، فيما أشارت إلى أن وزارة المالية في الإقليم تستخدم اسلوب العصر الجاهلي بصرف الرواتب، وأكدت في الوقت نفسه أن حزب مسعود بارزاني يدير انتخابات الاقليم بطريقة الشطرنج.

وقالت عبد الواحد في حديث لبرنامج عشرين الذي تبثه فضائية السومرية، إن "قرار المحكمة الاتحادية كان بمثابة عيد للمواطنين الكردستانيين حيث احتفلوا ووزعوا الحلوى وحتى الموظفين التابعين للديمقراطي الكردستاني كانوا سعداء في القرار"، مبينة ان "المحكمة الاتحادية انصفت المواطنين الكرد بعد ظلمهم من قبل حكومة الاقليم"، معتبرة ان " المحكمة الاتحادية غير خاضعة للضغوط السياسية والقرار الخاص بالموظفين الكرد خال من التأثيرات".

ورأت، انه "من يرفض القرار ويعتبره انتقاصاً لصلاحيات الاقليم فهو واهم، لافتة الى ان قادة الاقليم يتقاضون رواتب تقاعدية من بغداد"، منوهة الى ان "وزارة المالية في كردستان تستخدم اسلوب العصر الجاهلي بصرف الرواتب بينما تعتمد الحكومة الاتحادية الاليات الالكترونية في ذلك".

وبينت عبد الواحد، أن "أبسط موظف في كردستان يطلب الحكومة هناك نحو 10 او 15 مليوناً فيما يصل الطلب لموظفين آخرين إلى نحو 50 مليون دينار عراقي بسبب الادخار الاجباري"، مشيرة الى انه "حتى اللحظة لا توجد بوادر لصرف هذه المستحقات".

واعتبرت، ان "توطين الرواتب يساعد على كشف التلاعب باعداد الموظفين الكردستانيين"، لكنها اعربت عن خشيتها من ان "تذهب اموال الرواتب لمصارف تابعة للبارزانيين؛ لاننا نثق بهم ونريد ان تكون في مصارف الرافدين او الرشيد"، مؤكدة ان "في كردستان لا يوجد شيء اسمه شفافية".

وتابعت رئيس كتلة الجيل الجديد، بالقول ان "الاتحادية انصفت الكرد بقانون انتخابات الاقليم، فالديمقراطي كان عاملاً جبهة تركمانية وضامن بسببها 11 مقعداً"، موضحة ان "حزب بارزاني يدير انتخابات الاقليم بطريقة الشطرنج".

وخول امكانية صدور حكم بسجن مسرور بارزاني في امريكا، قالت ان ذلك "مرهون بالأدلة".

واتمت القول: "عشرات المنازل والسيارات تضررت جراء الامطار في كردستان واحدى القنوات تجنبت نشر صورة عن غرق الاقليم بينما عملت على تسليط الضوء على مياه الامطار التي تراكمت في بغداد ومحافظات جنوبية".

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
قوة من استخبارات الحشد تطيح بارهابي في كركوك
خلية الإعلام الأمني تعلن تحرير مختطفين والإطاحة بخاطفيهم في صلاح الدين
ضبط متهمين متلبسين بتجريف الأراضي الزراعية بصورة غير قانونية في البصرة
رئيس أركان الجيش يتفقد سير الخطة الأمنية في محافظة كربلاء المقدسة لزيارة النصف من شعبان
من كربلاء المقدسة.. وزير الداخلية يوجه بعدم قطع أي طريق والعمل بنظام الوجبات
أبو مازن يعلن سحب ترشيحه لمنصب محافظ صلاح الدين: بديلي يكون من حزب الجماهير
خلال استقباله محافظ الديوانية.. الشيخ الخزعلي يُؤكد اهمية رفع مستوى الخدمات والإعمار في المحافظة
"بيع مناصب وتنقلات".. النزاهة النيابية تحقق في شرطة البصرة
النائب سروة عبد الواحد : كردستان يعتمد آليات العصر الجاهلي.. انتخابات الاقليم تدار بطريقة الشطرنج
ملايين الزائرين من داخل العراق وخارجه يحيون ليلة النصف من شعبان في كربلاء
الاكثر مشاهدة في (الأخبار)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 0
يورو 0
الجنيه المصري 0
تومان ايراني 0
دينار اردني 0
دينار كويتي 0
ليرة لبنانية 0
ريال عماني 0
ريال قطري 0
ريال سعودي 0
ليرة سورية 0
دولار امريكي 0
ريال يمني 0
التعليقات
أبو رغيف : بل أين كان يوم الأمس حين صالت وعربدت الطائرات ألتركية في منطقة ألشمال؟ هل هلعتم حين اسقطت ...
الموضوع :
تساؤلات لوزير الخارجية.."أين كنت عندما قصفت أمريكا قوات أمنية وسط بغداد؟"
حيدر : اللهم صل على محمد وال محمد الطيبين الطاهرين وعجل فرجهم والعن اعداىهم الوهابيه والصهاينه والدواعش والنواصب والبعثيه ...
الموضوع :
التلفزيون الإيراني: عملية استهداف العالم النووي فخري زاده ومدن ايرانية تمت من كردستان العراق
جبارعبدالزهرة العبودي : الاكراد العراقيين رغم انهم يعيشون على نفط الشيعة غير انهم يتعمدون توفير حواضن للإرهاب وعملاء الموساد الإسرائيلي ...
الموضوع :
الخارجية تستدعي القائم بالأعمال الإيراني في بغداد وتسلمه مذكرة احتجاج
مجيد الطائي : على الجميع الحذر كل الحذر من الشياطين مثيري الفتن بين الأديان المختلفة وبين مذاهب الدين الواحد ...
الموضوع :
كنيسة السريان الكاثوليك في العراق والعالم: ساكو تمادى بتصريحاته وكتاباته
ایرانی : رضوان الله تعالی علیه. اللهم ارزقنا توفیق الشهاده فی سبیلک بحق محمد و آله ...
الموضوع :
وكل لبيب بالإشارة يفهم..!
فاضل : السلام عليكم باعتقادي أن الحرب في فلسطين سوف تمهد بل تكون وسيله لضهور السفياني وباعتقادي الشخصي أنه ...
الموضوع :
حركة السفياني من بلاد الروم إلى العراق
الشيخ عبد الحافظ البغدادي : اشك كثيرا في الرواية التي تقول ان العرب كانوا اذا رزقوا بعشرة ابناء يتم قتل احدهم.. لم ...
الموضوع :
عبدالله والد الرسول محمد صلوات الله عليهم.. المظلوم والمغيب إعلاميا
شريف. الشامي : معلومات خطأ ولم يكن في السعوديه وليس لديه الجنسيه الامريكية مجرد احوازي لا اكثر ولا اقل ظهر ...
الموضوع :
أحمدالابيض من هو❗احمد الابيض المتحدث باسم التظاهرات في العراق ....؟!
دعاء الهاشمي : السلام على السيدة الجليلة بنت الفحول من العرب فاطمة بنت حزام الكلابية ورحمة الله وبركاته السلام عليكِ ...
الموضوع :
وفاة أم البنين (عليها السلام )
مصطفى الهادي : الله يرضى عنك اخ حيدر جواد ويمن عليك بالعلم ويفتح شآبيب رحمته لكم ويجعلكم من المقربين. ...
الموضوع :
الشيخ جلال الدين الصغير يشيد بالاعلامي الاستاذ حيدر جواد بعد نشره تقريرا حول حقيقة وجود ما يسمى بعلم النفس
فيسبوك