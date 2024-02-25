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التحديث الالكتروني للبطاقة التموينية يوقف أكثر من نصف مليون عراقي من التموينية


صرّحت وزارة التجارة عن قرب اطلاق التحديث الالكتروني للبطاقة التموينية في جانب الرصافة من بغداد لمايقرب من 5 ملايين مواطن من منازلهم، فيما اشارت الى ان التحديث في الكرخ و5 محافظات أدى لحجب البطاقة التموينية عن 644 الف بين متوفين ومسافرين.

وأوضح مدير عام دائرة التخطيط والمتابعة في الوزارة طالب حسن نعمة إنَّ عدد من حجبت عنهم البطاقة التموينية في جانب الكرخ وخمس محافظات، بلغ 644 ألفاً من المتوفين والمسافرين، فيما ستطلق خلال الأسابيع المقبلة أعمالها ضمن جانب الرصافة لما يقرب من أربعة ملايين و800 ألف مواطن فيها إضافة إلى المحافظات المتبقية، بحسب صحيفة الصباح الرسمية.

وأضاف أنَّ تحديث البيانات سيكون بطريقة إلكترونية حديثة للمواطنين وهم في منازلهم باعتماد تطبيق إلكتروني ومن دون حضورهم إلى مقر الوزارة، مع تبسيط إجراءات المواطنين.

وذكر مدير عام دائرةالتخطيط، أنَّ عملية الحجب ستقلل النفقات والتخصيصات لمفردات المواد التموينية، كما ستحد من التكرارية والحالات الوهمية وتوقف جميع المخالفات التي حصلت في أعداد المشمولين فيها، كونهم يشكلون عبئاً مالياً بالإمكان استخدامها للطبقات الهشة والأكثر فقراً في المجتمع، إلى جانب إمكانية معرفة نوعيات المواد المجهزة وكمياتها، بعد الانتهاء من عملية التحديث وحصر أعداد المستفيدين منها.

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التحديث الالكتروني للبطاقة التموينية يوقف أكثر من نصف مليون عراقي من التموينية
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