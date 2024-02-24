النقل: انطلاق أكثر من 300 حافلة صوب كربلاء المقدسة لخدمة زوار الزيارة الشعبانية

أعلنت الشركة العامة لنقل المسافرين والوفود التابعة لوزارة النقل، اليوم السبت، انطلاق حافلات وباصات الشركة من بغداد صوب مدينة كربلاء المقدسة لنقل وخدمة زوار الزيارة الشعبانية.

وقال مدير عام الشركة كريم كاظم حسين في بيان : إنه "بتوجيه مباشر من وزير النقل انطلقت اليوم حافلاتنا من بغداد صوب مدينة كربلاء المقدسة لنقل وخدمة زوار الزيارة الشعبانية وعلى محورين من (بغداد - كربلاء) (كربلاء - الحلة)".

وأضاف، أن "ملاكات الشركة من فنيين وإداريين وسائقين استنفروا كل الجهود والإمكانيات لغرض تجهيز الحافلات"، مضيفا، أنه "تم تخصيص (300) حافلة مختلفة السعة طابق وطابقين ووضع الخطط اللازمة والكفيلة بإنجاح عملية النقل لهذا العام".