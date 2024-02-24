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وزير الداخلية يؤكد على تطبيق القانون وفرض هيبة الدولة في الشارع ومتابعة المطلوبين للعدالة


أكد وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، على تطبيق القانون وفرض هيبة الدولة في الشارع ومتابعة المطلوبين للعدالة.

وقال الوزير خلال اجتماع أمني، في وكالة الوزارة لشؤون الشرطة بحضور وكيلها، مع قادة الشرطة في بغداد والمحافظات ومديريات النجدة عبر الدائرة التلفزيونية، بحسب بيان الوزارة:" أنه يتابع بدقة عمل جهاز النجدة، وأن هذا الجهاز يتحمل مسؤولية أي خرق أمني يحصل في المناطق, موجهاً بتكثيف جهود دوريات النجدة من خلال التواجد في جميع الشوارع والإسراع بإرسال المعلومات الأمنية والاستجابة الفورية لها عند وقوع أي حادث لا قدر الله.

وأكد على أن تكون الدوريات الساندة باستنفار تام لغاية القبض على المطلوبين، وأن على الأجهزة الأمنية إسناد رجال النجدة في مهامهم, والتأكيد على متابعة السيطرة المركزية في النجدة للمدن على مدار 24 ساعة.

وشدد على محاسبة أي آمر قاطع نجدة يحصل في منطقته خرق أمني لأنه هو المسؤول المباشر عن أمنها، وعلى الآمرين إعداد خطة جديدة لدورياتهم وكذلك التأكيد على التدريب ليحمل رجل النجدة حساً أمنياً يمكنه من أداء واجبه.

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وزير الداخلية يؤكد على تطبيق القانون وفرض هيبة الدولة في الشارع ومتابعة المطلوبين للعدالة
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