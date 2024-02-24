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اللواء لطيف عبد الرضا السعد قائدًا لشرطة البصرة خلفًا للواء قاسم راشد


كلف وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، اليوم السبت (24 شباط 2024)، اللواء لطيف عبد الرضا السعد بمنصب قائد شرطة محافظة البصرة.

وقال مصدر امني ان "وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، كلف اللواء لطيف عبد الرضا السعد بمنصب قائد شرطة البصرة".

وأضاف ان "السعد تولى المنصب خلفًا لقائد شرطة  البصرة السابق اللواء قاسم راشد".

وكان مجلس محافظة البصرة، خاطب بحسب وثيقة وزير الداخلية بشان حصول الموافقة على اسماء المرشحين لشغل منصب قائد شرطة المحافظة.  

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