السوداني يؤكد ضرورة الارتقاء بمستوى عمل الأجهزة التنفيذية والخدمية للمحافظات

أكد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم السبت (24 شباط 2024)، ضرورة الارتقاء بمستوى عمل الأجهزة التنفيذية والخدمية للمحافظات.

وقال المكتب الإعلامي للسوداني في بيان إن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، استقبل اليوم محافظ ميسان حبيب ظاهر الفرطوسي، ومحافظ نينوى عبد القادر أحمد دخيل، كلّ على حدة".

وأضاف، أنه "في مستهل اللقاءين، بارك السوداني اختيار المحافظين لمهامّهما، ونيلهما ثقة أعضاء مجلس المحافظة"، مؤكداً "أهمية المسؤولية والمهام التي تنتظر من يشغل منصب المحافظ، وضرورة الارتقاء بمستوى عمل الأجهزة التنفيذية والخدمية لتكون عند مستوى طموح المواطنين".

وأشار السوداني بحسب البيان، إلى أن "الحكومة الاتحادية قد وضعت برنامجها وفقاً للاحتياجات والمتطلبات التي تلبي أولويات المواطن في جميع المحافظات"، مبيناً أن "الأجهزة الخدمية والتنفيذية في المحافظات هي الذراع المكملة لعمل الحكومة، وهي جزء أساس من إتمامها لمستهدفات برنامجها".