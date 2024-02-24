القبض على اثنين من أخطر قيادات داعش الارهابي بعملية نوعية خارج الحدود العراقية

اعلنت خلية الإعلام الأمني/ جهاز المخابرات الوطني العراقي، اليوم السبت (24 شباط 2024)، القبض على اثنين من أخطر قيادات داعش بعملية نوعية خارج الحدود العراقية.

وقالت الخلية في بيان"، ان "جهاز المخابرات الوطني العراقي، تمكن من إلقاء القبض على اثنين من أخطر قيادات داعش الارهابي المتورطين بأبشع الجرائم الارهابية في العراق بعملية نوعية خارج الحدود العراقية، ليتم اقتيادهما الى العراق وهما كل من:

- الارهابي عصام عبد علي سعيدان المكنى (ابو زيد) اعلامي ما يسمى ولاية الفلوجة والمتورط بذبح الجندي الشهيد كاظم الركابي والمسؤول عن ادارة جميع الانشطة الاعلامية للعصابات الإرهابية في الفلوجة بعد العام 2014 والمتورط بتوثيق الكثير من الجرائم الارهابية والتي كان ابرزها قتل الجنديين الشهيدين مصطفى العذاري وسمير مراد الدلوي.

- الارهابي بشير عبد علي سعيدان المكنى (ابو احمد اتصالات) عسكري ما يسمى ولاية الفلوجة والمسؤول عن جميع العمليات الارهابية لداعش في الفلوجة بعد العام 2014، والذي كان يتولى عمليات تأمين وتشفير اتصالات قيادات العصابات الإرهابية.