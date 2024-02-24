البرلمان يصوت على مشروع قانون يخص الاتجار بالبشر

صوت مجلس النواب، اليوم السبت، على مشروع قانون تصديق جمهورية العراق على البروتوكول العربي لمنع ومكافحة الاتجار بالبشر.

وقال المكتب الإعلامي لرئاسة البرلمان في بيان إن "مجلس النواب صوت على مشروع قانون تصديق جمهورية العراق على البروتوكول العربي لمنع ومكافحة الاتجار بالبشر وبخاصة النساء والاطفال الملحق والمكمل للاتفاقية العربية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية".

وعقد مجلس النواب العراقي، اليوم السبت 24 شباط/فبراير 2024، جلسته الـ9 من الفصـــل التشريعـــي الاول السنـة التشريعية الثالثة الـــدورة الانتخابية الخامسة، برئاسة رئـيـس مـجـلـس الـنـواب بالنيابة مـحـسـن الـمـنـدلاوي، بحضور 171 نائبا.