الحشد الشعبي يضبط مضافات لـداعش الارهابي في صحراء الجزيرة

عثرت قوة من الحشد الشعبي، على عدد من المضافات التابعة لفلول داعش الارهابي في صحراء الجزيرة.

وذكر بيان لهيئة الحشد الشعبي :" ان قوة من اللواء 57 نفذت عملية لتفتيش في صحراء الجزيرة الواقعة ضمن محافظات الانبار و صلاح الدين و نينوى، تم خلالها تفتيش مناطق: ( المصطفجات، المطجعات، المالحة، البريت، گارة مراة، بجة، قرية ابو حصى، البحري، الصخري)، وقامت القوة بتدقيق بيانات ساكني تلك المناطق ( رعاة الاغنام)".

واضاف :" اسفرت العملية عن العثور على عدد من المضافات ،كانت تستخدم من عناصر داعش الارهابي، فضلا عن ضبط دراجة نارية "