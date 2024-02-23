الشرطة الاتحادية : القبض على 24 متهماً بقضايا قانونية مختلفة في ثلاث محافظات

القت قوات الشرطة الاتحادية القبض على 24 متهماً بقضايا قانونية مختلفة في بغداد وكركوك وذي قار.

وذكرت قيادة الشرطة الاتحادية في بيان :" ان الجهد الامني والمتابعة الدقيقة لقطعات الشرطة الاتحادية اسفرا عن القاء القبض على 24 متهماً وفق احكام المواد القانونية ( مخدرات ، قتل عمد ، مخالفة شروط الاقامة ، تهديد ، سرقة ، تجاوز على ممتلكات عامة ، حيازة سلاح غير مرخص ، سب وقذف )ضمن قواطع المسؤولية في مناطق ( الحسينية ، حسينية المعامل ، الرشاد ، مدينة الصدر ، الكرغولية ، الزعفرانية ، النهروان ، مشروع الوحدة ، المدائن ، العزيزية ، الدبوني ) ببغداد ، و (سيطرة اذربان) في كركوك ، ومنطقة (كرمة بني سعيد) في ذي قار ".

واضافت :" تمت احالة المتهمين اصوليا الى الجهات المختصة ".