الحشد الشعبي يعلن بدء سريان الخطة الامنية والخدمية الخاصة بالزيارة الشعبانية

اعلن قائد عمليات الفرات الأوسط للحشد الشعبي علي الحمداني، الجمعة، عن بدء سريان الخطة الامنية الخاصة بزيارة النصف من شعبان.

وقال الحمداني بحسب موقع الحشد الشعبي، ان “الخطة الامنية الخاصة بزيارة النصف من شعبان الخاصة باحياء ذكرى مولد الامام المهدي المنتظر (عج) دخلت حيز التنفيذ، اليوم الجمعة”، مبينا ان “القطعات دخلت حالة الانذار في محافظة كربلاء المقدسة والمحافظات المشمولة بالخطة”.

واضاف ان “هيئة الحشد الشعبي وضعت خطة مرنة لتأمين الزيارة وحركة الزوار في داخل وخارج كربلاء المقدسة”، مشيرا إلى انه “تم تنفيذ العديد من عمليات الاستباقية الخاصة في المناطق التي يحتمل انها تشكل تهديدا”.

واشار الحمداني إلى ان “الحشد الشعبي وضع ايضا خطة خدمية من حيث الطبابة والنقل ودعم المواكب الحسينية، فضلا عن الجهد الإعلامي”، لافتا إلى ان “الخطة الامنية والخدمية تجري بإشراف قيادة العمليات المشتركة واللجنة الامنية العليا للإشراف على الزيارات وبالتنسيق والتعاون مع القوات الامنية والعتبات المقدسة”.