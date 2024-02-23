إفتتاح مصفى الشمال في بيجي بعد إعادة تأهيله

إفتتح رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الجمعة 23 شباط/فبراير 2024، مصفى الشمال في بيجي بعد إعادة تأهيله، وتوقف دام أكثر من 10سنوات.

ومن الجدير بالذكر أن شركة مصافي نفط الشمال وضعت في عام 2021، خطة لرفع إنتاج مصفاة بيجي العراقية إلى 140 ألف برميل يوميًا، على أن تبدأ الخطة بتشغيل وحدتين جديدتين، إحداهما لتحسين البنزين.

وتعرضت المصفاة لأعمال تخريب وتدمير خلال الحرب التي دارت بين القوات العراقية وعناصر تنظيم داعش المسلحة، تستعمل نحو 100 ألف برميل يوميًا حتى شهر سبتمبر/أيلول 2021، وهو الوقت الذي كان مقررًا لإطلاق خطة تشغيل وحدتي تحسين البنزين.

وذكر مدير عام شركة مصافي الشمال في ذلك الوقت عبد الرحمن حسين، إن إنتاج مصفاة بيجي من النفط المكرر سيصل إلى 140 ألف برميل يوميًا، مؤكدًا أن العمل جارٍ على إعادة تأهيل مصفاة الشمال، وهي أكبر مصافي الشركة، بطاقة إنتاجية 150 ألف برميل يوميًا.