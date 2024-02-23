ممثل العراق أمام العدل الدولية يطالب بإيقاف فوري للانتهاكات الصهيونية

عبر ممثل العراق أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي، حيدر البراك، الخميس، عن موقف العراق من الأوضاع المأساوية في غزة، مشددا على ضرورة الوقف الفوري للانتهاكات الصهيونية التي تقوم بها سلطات الاحتلال.

وذكرت الوزارة في بيان أن "البراك أكد، في البيان الشفوي لجمهورية العراق أمام المحكمة في الجلسة العلنية يوم الخميس على أهمية فتوى المحكمة في توفير العناصر القانونية اللازمة لتعزيز الجهود الرامية الى إعادة السلام والاستقرار في فلسطين ومنطقة الشرق الأوسط".

وشدد على أن "سلطات الاحتلال مُلزمة بالامتثال لواجب احترام حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، ويجب عليها إيقاف انتهاكاتها بشكل فوري، من خلال وقف جميع الأعمال والتدابير التي تمنع أو تعرقل حصول الشعب الفلسطيني لحقه في إعلان دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، بما في ذلك الإنهاء الفوري للاحتلال بجميع مظاهرة وما يرتبط به من إجراءات وممارسات تهدف لإطالة أمد الاحتلال ومواصلة إنكارها الحقوق الثابتة للشعب الفلسطيني".

وأشار البيان إلى أن "جمهورية العراق شاركت بوفد من وزارة الخارجية ترأسه السفير حيدر شياع البراك رئيس الدائرة القانونية، في المرافعة الشفوية الخاصة بطلب الرأي الاستشاري حول ممارسات "الكيان الإسرائيلي" التي تمس حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني في الأراضي الفلسطينية المحتلة "، والمقدم من الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى محكمة العدل الدولية".