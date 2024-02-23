وزير الدفاع يبحث مع عضو بالكونغرس الأمريكي عمل اللجنة العسكرية العليا لإنهاء مهمة التحالف الدولي في العراق

التقى وزير الدفاع ثابت محمد العباسي، مساء يوم الخميس عضو لجنة العلاقات الخارجية في الكونغرس الأمريكي ومسؤول تنفيذ برامج المنح والمساعدات العسكرية الخارجية (FMF -FMS) السيناتور كريستوفر كونز، وسفيرة الولايات المتحدة الأمريكية في العراق الينا رومانوسكي، والملحق العسكري الأمريكي العقيد الين بيبر والوفد المرافق لهم.

وجرى خلال اللقاء بحسب بيان لوزارة الدفاع بحث عمل اللجنة العسكرية العليا لإنهاء مهمة التحالف الدولي في العراق وفق جدول زمني محدد والانتقال إلى مرحلة العلاقات العسكرية الثنائية بين العراق والولايات المتحدة، كما تم أيضاً مناقشة تطورات الوضع الأمني في المنطقة.