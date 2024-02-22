توجيه من وزيرة المالية بشأن اجراءات تمويل رواتب موظفي الدولة

وجهت وزيرة المالية طيف سامي، اليوم الخميس 22 شباط/فبراير 2024، باستمرار الدوام الرسمي يومي الجمعة والسبت في دائرة المحاسبة لاستكمال اجراءات تمويل رواتب موظفي الدولة ومنتسبي القوات الأمنية لشهر شباط الحالي.
الوزارة ذكرت في بيان ان "الوزيرة طيف سامي وجهت باستمرار الدوام الرسمي يومي الجمعة والسبت في دائرة المحاسبة لاستكمال اجراءات تمويل رواتب موظفي الدولة ومنتسبي القوات الأمنية لشهر شباط الحالي".
والثلاثاء الماضي 20 شباط، أعلنت وزارة المالية، إطلاق تمويلات رواتب موظفي الدولة ومنتسبي القوات الأمنية لشهر شباط الجاري.
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