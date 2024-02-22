اعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية تضبط ( 8.915 ) كغم مخدرات نوع هيرويين في محافظة الأنبار .

وقالت المديرية في بيان انه وفي أطار سعيها الحثيث لفرض الامن وملاحقة عصابات الجريمة والمخدرات ، وبعد ورود معلومات استخبارية مؤكدة الى شعبة الفرقة الخامسة التابعة إلى المديرية نفذت قوة من اللواء التاسع عشر واجبا مشتركا مع قسم المخدرات والمؤثرات العقلية الرطبة، تمكنت من خلاله ضبط كمية كبيرة من المخدرات وتقدر بنحو ( 8.915 ) كغم من مادة الهيرويين المخدرة جنوب قرية الدراعمة التابعة إلى قضاء الرطبة بمحافظة الانبار،