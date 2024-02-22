النزاهة تضبط (٥) من موظفي بلدية الموصل تسببوا بضرر بالمال العام

أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية ضبط (٥) مُتَّهمين، بينهم مسؤولون في بلديَّة الموصل؛ لتعاونهم مع المُتجاوزين على عقاراتٍ عائدةٍ للدولة في مُحافظة نينوى.

وأشارت الهيئة في بيان إلى أنَّ فريقاً مُؤلَّفاً في مُديريَّة تحقيق نينوى تمكَّن من ضبط خمسة مُوظَّفين في قطاع الربيع البلديّ وقطاع المدن الصناعيَّة ومسؤولي التجاوزات في القطاعين؛ لعدم اتخاذهم الإجراءات القانونيَّة بحقّ المُتَّهمين بالتجاوز على عقاراتٍ تابعةٍ لوزارة الماليَّـة وبلديَّـة الموصل.

وأضافت إنَّه تمَّ خلال العمليَّة، التي نُفِّذَت بناءً على مُذكَّرةٍ قضائيَّةٍ، ضبط أربعة مُتجاوزين على تلك العقارات، مُبيّناً قيام المُتجاوزين بفتح ساحاتٍ؛ لوقوف ومبيت السيَّارات وگراجات غسل وتشحيم السيَّارات، دون مُوافقاتٍ أصوليَّةٍ أو مُتابعةٍ من قبل مسؤولي التجاوزات في البلديَّـة وبدون تنظيم عقود إيجار.

وتابعت إنَّه تمَّ تنظيم محضر ضبطٍ، وعرضه رفقة المُتَّهين الــ (٩) أمام أنظار قاضي محكمة تحقيق نينوى المُختصَّة بالنظر في قضايا النزاهة، الذي قرَّر توقيفهم وفق أحكام المادة (٣٤٠) من قانون العقوبات.