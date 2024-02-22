المندلاوي ونظيره التركي يبحثان مراحل انجاز مشروع "طريق التنمية" ويؤكدان اهميته للبلدين والمنطقة

بحث رئيس الاتحاد البرلماني العربي رئيس مجلس النواب بالنيابة محسن المندلاوي مع رئيس مجلس الأمة التركي نعمان كورتولموش، مراحل انجاز مشروع "طريق التنمية" .

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس البرلمان:" ان المندلاوي التقى اليوم رئيس مجلس الأمة التركي، على هامش المشاركة في الجلسة العامة الـ 14 للجمعية البرلمانية الاسيوية، المنعقدة في " باكو ".

واتفق الجانبان على تفعيل عمل اللجان المشتركة المعنية في معالجة ملف المياه، بما يضمن زيادة حصة العراق، لتكون عادلة وكافية تغطي حاجة البلاد الفعلية، فضلا عن بحث ملفات الامن وضبط الحدود وتنشيط الاستثمار ، اضافة الى مناقشة مشروع طريق التنمية، والانجازات المتحققة فيه، واهميته للبلدين كونه يمثل همزة وصل بين الشرق والغرب.

واكد المندلاوي رفض الاعتداءات المتكررة على الاراضي العراقية، وتأثيرها على مستقبل العلاقات التي تربط البلدين والشعبين الجارين.داعيا إلى التعاون لتحقيق الاستقرار في المنطقة، وتنسيق المواقف بين البرلمانين في المحافل الاقليمية والدولية، لا سيما تجاه القضايا المصيرية وعلى رأسها الفلسطينية، والملفات ذات الاهتمام المشترك.