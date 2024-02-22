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العراق يشارك بدورة ألعاب المستقبل في قازان


افتتحت مساء أمس الأربعاء 21 شباط/فبراير 2024، دورة ألعاب المستقبل في قازان عاصمة جمهورية تتارستان الروسية بمشاركة رياضيين يمثلون 107 دول.

ومن ضمن أبرز الدول المشاركة في الدورة، جاءت روسيا - البلد المضيف- والولايات المتحدة وألمانيا إضافة إلى 15 دولة عربية بينها العراق ومصر وسوريا واليمن وفلسطين.

وهذه قائمة الدول المشاركة في دورة ألعاب المستقبل في قازان:

روسيا- أستراليا - النمسا - أذربيجان- الجزائر - أنغولا- الأرجنتين - أرمينيا - البحرين - بيلاروسيا - بلجيكا - بنين - بلغاريا - بوليفيا - البوسنة والهرسك - بوتسوانا - البرازيل - بريطانيا العظمى - هنغاريا - فنزويلا - فيتنام - هايتي - غيانا - غانا - غواتيمالا - ألمانيا - هندوراس - اليونان -جورجيا - الدنمارك - مصر - زامبيا - زيمبابوي - الهند - إندونيسيا - الأردن - العراق - إيران - إسبانيا - إيطاليا - اليمن - كازاخستان - كمبوديا - الكاميرون - كندا - قبرص - قيرغيزستان - الصين - كولومبيا - جمهورية الكونغو - جمهورية كوريا - كوت ديفوار - كوبا - الكويت - جمهورية لاوس الديمقراطية الشعبية - لاتفيا - لبنان - موريتانيا- مدغشقر - ماليزيا - مالي - المكسيك - جمهورية - مولدوفا - منغوليا - ميانمار - ناميبيا - نيجيريا - هولندا - نيوزيلندا - الإمارات العربية المتحدة - سلطنة عمان - باكستان - فلسطين - باراغواي- بيرو - البرتغال - رواندا - رومانيا - المملكة العربية السعودية - مقدونيا الشمالية – صربيا - سنغافورة - الجمهورية العربية السورية -سلوفاكيا - سلوفينيا - الولايات المتحدة الأمريكية - طاجيكستان - تايلاند - تنزانيا - تونس - تركمانستان - تركيا - أوغندا - أوزبكستان - أوروغواي - الفلبينين - فنلندا - فرنسا - كرواتيا- إفريقيا الوسطى - الجبل الأسود - التشيك - تشيلي - الاكوادور - إستونيا - إثيوبيا - جنوب إفريقيا.

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