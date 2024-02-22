للوصول إلى الإكتفاء الذاتي من الكهرباء، يحتاج العراق من 3 - 5 أعوام

أعلن رئيس شركة سيمنس للطاقة في العراق مهند الصفّار، اليوم الخميس، عن إستعداد الشركة لتكرار التجربة المصرية في العراق بإنشاء 3 محطات لتوليد الكهرباء بأحدث التقنيات العالمية، مشيراً إلى أن العراق يحتاج إلى 3-5 سنوات لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الطاقة الكهربائية.

وأوضح الصفار إن تشغيل المحطات في مصر جعلها الأولى عالمياً في قطاع الكهرباء، إذ إنها تعمل بكفاءة توليد تصل لـ 65 %، وهي تعمل بتكنولوجيا الدورة المركبة وتعتمد على الغاز الطبيعي في تشغيلها، بقدرة تبلغ 4800 ميغاواط لكل محطة، مبيناً أن المحطة الواحدة تسهم في تلبية 20 % من إجمالي استهلاك الكهرباء على مستوى الجمهورية"، بحسب صحيفة الصباح الرسمية.

وتابع، أن القرار الأخير في استنساخ تجربتنا مع مصر يعود للدولة والحكومة العراقية، معرباً عن استعداد الشركة لتنفيذ تلك التجربة في العراق لوجود مقومات العمل فضلاً عن امتلاكه خيارات كبيرة ومثل هذه المشاريع يمكن تنفيذها.

وذكر الصفّار بأن المشاريع التي نفذت عام 2023 أسهمت في زيادة الطاقة الكهربائية في الصيف الماضي، بعد وصول الإنتاج إلى 26 ألف ميغاواط، متوقعاً زيادة أكبر خلال العام الحالي، حسبما نقلت صحيفة الصباح الرسمية.

وأشار إلى أنه لتحقيق النقلة النوعية والاكتفاء الذاتي فإنَّ العراق يحتاج إلى 3ـ 5 سنوات، من خلال سد النقص الحالي في قطاع الكهرباء البالغ 14 ألف ميغاواط، عبر تركيب المحطات الثلاث بقدرة 4800 ميغاواط لكل محطة"، موضحاً أن قطاع الطاقة بالعراق في منتصف طريق تلبية الحاجة المتنامية للطاقة.

وأضاف رئيس شركة سيمنس للطاقة في العراق، أن الحكومة العراقية قطعت شوطاً كبيراً بتنفيذ عدة مشاريع من ضمنها تحويل المحطات إلى دورات مركبة وهو مشروع مهم جداً وأنجزته وزارة الكهرباء وسيسهم خلال السنوات المقبلة بزيادة الطاقة الكهربائية بشكل ملحوظ داخل العراق.