الداخلية : القبض على اربعة متهمين بتنفيذ هجوم مسلح على العقيد عزيز الامارة في الكوت

اعلنت وزارة الداخلية القاء القبض على ٤ متهمين بتنفيذ هجوم مسلح على العقيد المتقاعد عزيز الامارة في مدينة الكوت مركز محافظة واسط وذكر العميد مقداد ميري الموسوي المتحدث باسم وزارة الداخلية ، في بيان :" ان الشرطة القت القبض على اربعة متهمين بتنفيذ هجوم مسلح على ضابط سابق في وزارة الداخلية نتيجة لثأر قديم، مما ادى الى اصابته ومقتل اخيه الذي كان يرافقه".

وكان مصدر امني اعلن في وقت سابق مساء اليوم ، ان الآمر الاسبق لقوة الرد السريع في محافظة واسط العقيد عزيز الامارة تعرض الى هجوم مسلح في مدينة الكوت ، ادى الى اصابته بجروح ومقتل شقيقه الذي كان معه .

فيما قالت صحة واسط استقرار الحالة الصحية للعقيد عزيز الامارة وسيتم نقلهِ الى مستشفيات العاصمة بغداد لتلقي العلاج