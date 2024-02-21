المندلاوي يصل الى باكو للمشاركة في جلسة الجمعية البرلمانية الآسيوية

وصل رئيس مجلس النواب بالنيابة ، رئيس الاتحاد البرلماني العربي محسن المندلاوي ، الى عاصمة اذربيجان باكو ، على رأس وفد برلماني للمشاركة في الجلسة الرابعة عشرة للجمعية البرلمانية الاسيوية.

وقال المكتب الاعلامي للمندلاوي في بيان :" ان رئيس الاتحاد البرلماني العربي، رئيس مجلس النواب بالنيابة، محسن المندلاوي، وصل الى مطار حيدر علييف الدولي في العاصمة الاذربيجانية "باكو"، في زيارة تستغرق يوماً واحداً، تلبية لدعوة رسمية للمشاركة في اجتماعات المجلس التنفيذي والجلسة العامة الرابعة عشرة للجمعية البرلمانية الآسيوية".

واوضح :" ان الوفد النيابي برئاسة المندلاوي سيشارك في الجلستين الافتتاحية والعامة للجمعية البرلمانية الآسيوية يوم غد الخميس، وسيلقي المندلاوي كلمة العراق بعنوان (تعزيز التعاون الاقليمي من اجل التنمية المستدامة في آسيا)"