العراق واليابان يبحثان مشاريع المياه في وسط وغربي البلاد

بحث وزير الاعمار والاسكان والبلديات العامة، بنكين ريكاني، مع الوكالة اليابانية للتعاون الدولي (جايكا)مشاريع المياه في وسط وغربي العراق.

وذكرت الوزارة في بيان :" ان ريكاني، التقى في مقر الوزارة، ممثل وكالة (جايكا) في العراق جين يونيدا والوفد المرافق له، بحضور مدير عام المديرية العامة للماء".

واضافت:" تمت ، خلال اللقاء ، مناقشة مشاريع الوزارة في قطاع الماء الممولة من الوكالة اليابانية، ومنها تحسين امدادات الماء لمشروع ماء السماوة في محافظة المثنى بطاقة 5000 م3/بالساعة ،كذلك مشاريع وسط وغربي العراق، المتمثلة بمشروعي ماء الزنبور بطاقة 1000 م3/بالساعة وماء بلدروز بطاقة 2000 م3/بالساعة في محافظة ديالى ومشروع ماء سامراء بطاقة 6000 م3/بالساعة في محافظة صلاح الدين، فضلا عن ادراج مشاريع مستقبلية تشمل محافظات وسط وجنوب العراق".