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قرار عراقي بخصوص سفينة المواشي البرازيلية التي أدخلت جنوب افريقيا بإنذار


أصدرت الشركة العامة للموانئ العراقية، اليوم الأربعاء، قراراً بشأن السفينة التي تحمل 19 ألف رأس من الماشية الحية القادمة من البرازيل إلى العراق.

وقال مدير الشركة العامة للموانئ العراقية فرحان الفرطوسي، في حديث صحفي، ان "السفينة التي تحمل 19 ألف رأس من الماشية الحية القادمة من البرازيل إلى العراق، والتي من المؤمل ان تصل الثلاثاء القادم، لم تحصل على اي رخصة بتفريغ شحنتها، مالم تتوفر كافة الشروط الصحية المطلوبة، من وزارة الصحة والزراعة ودائرة البيطرة". وأضاف أنه "ستكون هنالك اجراءات صارمة بحق المخالفين".

وفي وقت سابق، فتحت السلطات في مدينة كيب تاون بجنوب افريقيا، تحقيقا بعد أن اجتاحت رائحة كريهة المدينة الجنوب أفريقية، قبل ان تكتشف ان الرائحة منبعثة من سفينة رست في المدينة تحمل 19 الف رأس من الماشية من البرازيل بطريقها الى العراق.

وقالت وكالة SPCA في بيان: “تشير هذه الرائحة إلى الظروف المروعة التي تعيشها الحيوانات، بعد أن أمضت بالفعل أسبوعين ونصف على متن السفينة، مع تراكم البراز والأمونيا، الرائحة الكريهة على متن السفينة لا يمكن تصورها، ولكن الحيوانات تواجه هذا كل يوم".

وفي وقت سابق من هذا الشهر، عادت سفينة تحمل أكثر من 16 ألف رأس من الماشية والأغنام متجهة أيضًا إلى الشرق الأوسط إلى أستراليا بعد أن تقطعت بها السبل في البحر لمدة شهر تقريبًا بسبب هجمات حركة انصار الله في البحر الأحمر. خضعت تلك السفينة أيضًا للتدقيق بسبب القسوة، لكن الأطباء البيطريين لم يجدوا أي مشاكل صحية ورفاهية كبيرة بين الماشية.

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قرار عراقي بخصوص سفينة المواشي البرازيلية التي أدخلت جنوب افريقيا بإنذار
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