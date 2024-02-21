السوداني يبحث مع مؤسس شركة "لوك اويل" ملف الشركات الروسية العاملة في العراق

بحث رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني مع رئيس لجنة الاتحاد الروسي للمصنعين ورجال الاعمال، مؤسس شركة لوك اويل ، فاغيت اليكبيروف والوفد المرافق له ، ملفّ الشركات الروسية العاملة في العراق.

وذكر مكتب رئيس الوزراء في بيان ، انه :" جرت ، خلال اللقاء ، مناقشة ملف الشركات الروسية العاملة في العراق، في ضوء الزيارة التي اجراها رئيس مجلس الوزراء الى موسكو في شهر تشرين الاول من العام الماضي ،و خطط تطوير حقلي غرب القرنة واريدو النفطيين اللذين تعمل فيهما شركة لوك اويل، وسبل تجاوز العقبات التي تعترض عملها، وكذلك مشاركة شركة لوك اويل بمشاريع الطاقة المتكاملة في العراق وجولات التراخيص الجديدة"