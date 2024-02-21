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اصالة آمر قوة التدخل السريع في واسط سابقا ومقتل شقيقه خلال هجوم مسلح عليه


أفاد مصدر أمني، اليوم الأربعاء، بإصابة ضابط متقاعد ومقتل شقيقه، بهجوم مسلح في الكوت بمحافظة واسط.

وقال المصدر  إن "آمر قوة التدخل السريع في واسط سابقا العقيد عزيز الامارة وشقيقه تعرضا لهجوم مسلح في منطقة داموك بالكوت"، مشيراً الى "وفاة شقيقه إثر الحادث".

وأضاف، ان "الاجهزة الامنية في واسط أعلنت الاستنفار التام للبحث عن منفذ الهجوم في مدينة الكوت".

واشار الى ان "الحادث يعود لخلافات عشائرية، وثارات سابقة بين العقيد المفصول عن الخدمة عزيز الإمارة وعشائر أخرى".

وتابع، إن "شرطة الكوت القت القبض على أحد المنفذين وجاري العمل على اعتقال المتبقين منهم بعملية أمنية خاصة".

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اصالة آمر قوة التدخل السريع في واسط سابقا ومقتل شقيقه خلال هجوم مسلح عليه
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