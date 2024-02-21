وثيقة تؤكد تشكيل مجلس تحقيقي سابق لوضع "أحمد الشايع" خارج الموقف الرسمي

نشرت وثيقة سابقة بتاريخ 30 كانون الثاني 2024، تؤكد تشكيل مجلس تحقيقي بحق ضابط مركز شرطة الجمهورية "محمد نوري" بسبب وضع المتهم الهارب أحمد الشايع خارج الموقف الرسمي.

وكشفت عضو لجنة النزاهة البرلمانية، انتصار المالكي، امس الثلاثاء، عن تفاصيل جديدة حول هروب المتهم "أحمد شايع" من أحد سجون البصرة.

وقالت المالكي في حديث صحفي، أن "احمد شايع هو من قضاء الفاو لذا نستغرب وضعه في سجن بسيط بمنطقة الجمهورية والأمر الأكثر غرابة هو نقله الى مستشفى أهلية وهي مستشفى الموسوي".

وبينت، أن "شايع كان يرقد وينام في غرفة ضابط المركز، وتقدم له خدمات مميزة على مدار اليوم"، لافتة إلى أن "ضابط المركز محمد نوري هو شقيق المحامي المتكفل بقضية المتهم الهارب".

وأكدت المالكي، أن "أي متهم مسجون ولديه مبالغ مالية وهناك جهة تستفيد من هذه المبالغ يصل الى مرحلة "VIP" من ناحية الخدمات المقدمة له".

وكشفت وزارة الداخلية، الاثنين (19 شباط 2024)، تفاصيل هروب احمد شايع، من السجن بأحد مراكز الشرطة في محافظة البصرة.

وذكرت الوزارة في بيان، أن "بعض مواقع التواصل الاجتماعي تناقلت أنباء عن (هروب متهم بقتل مدير شركة دايو في محافظة البصرة)"، مبينة أن "المتهم الهارب ليس له أي علاقة بهذا الموضوع مطلقاً، حيث كان المدان الهارب محكوماً وفق أحكام المادة 412 من قانون العقوبات العراقي لمدة سنتين".

وتابعت، أن "هذا المتهم يعاني من فشل كلوي وكان يعالَج في إحدى المستشفيات القريبة من مركز الشرطة الذي كان محتجزاً فيه، وأن عملية تلقيه العلاج كانت بقرار قضائي، إذ استغل هذا الأمر ومن خلال تواطؤ أحد الضباط تمكن من الهرب أثناء خروجه للعلاج"، موضحة أن "الأجهزة الأمنية المختصة ضمن قيادة شرطة محافظة البصرة، شرعت بعمليات بحث وتفتيش عن المتهم والضابط الذي ساعده على الهرب كما شكلت مجلساً تحقيقياً في هذا الحادث".