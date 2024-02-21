مصدر سياسي: اتفاق جديد يلوح بالافق لتشكيل حكومة ديالى المحلية

كشف مصدر سياسي عن اتفاق جديد بين الكتل السياسية لتشكيل حكومة ديالى المحلية .

وقال المصدر إن الكتل السياسية الفائزة بالانتخابات المحلية عقدت سلسلة من الحوارات مع النخب السياسية في بغداد من أجل وضع خارطة طريق لانهاء الخلافات والتوصل الى اتفاق حول منصبي رئيس مجلس ديالى ومحافظها .

واضاف ان مجلس ديالى المنتخب سيعقد جلسة في الايام المقبلة لحسم ملف تشكيل الحكومة بعد اتفاق الكتل لانهاء الازمة السياسية في المحافظة .