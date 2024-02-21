العراق وسوريا يوقعان مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون في مجالي العمل والحماية الاجتماعية

وقع وزير العمل والشؤون الاجتماعية احمد الاسدي مذكرة تفاهم مع وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية السوري محمد سامر الخليل ، لتطوير وتعزيز علاقات التعاون في مجالي العمل والشؤون الاجتماعية، والحماية الاجتماعية ، في اختتام اجتماعات اللجنة العراقية - السورية المشتركة بدورتها الثانية عشرة المنعقدة في بغداد للمدة من 20-21 / 2 / 2024.

وجرى في نهاية اجتماعات اللجنة المشتركة ، بحسب بيان للوزارة ، توقيع مذكرات تفاهم ايضا من قبل وزارتي التجارة والاعمار والاسكان مع الجانب السوري في المجالات التي تخدم العلاقات الاقتصادية والاستثمارية للبلدين.

وتتضمن المذكرة الموقعة مع الجانب السوري في مجال العمل، التعاون وتبادل الخبرات في التشريعات والقوانين الخاصة بالعمل، وسياسات وبرامج التشغيل والحد من البطالة، وبرامج دعم ريادة الاعمال، وحماية حقوق العمالة الوافدة، ونظم تفتيش العمل والحوار الاجتماعي، ونظم الضمان الاجتماعي وكيفية استثمار اموال التأمينات الاجتماعية.

كما تهدف المذكرة الى دعم رعاية وتمكين وادماج الاشخاص ذوي الاعاقة، وتمكين المرأة وقضايا النوع الاجتماعي، ورعاية الاطفال فاقدي الرعاية الاسرية، والتنمية الريفية، وتبادل الخبرات بشأن كيفية التعامل مع الفئات الاجتماعية المشمولة بالرعاية الاجتماعية.