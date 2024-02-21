الاستخبارات العسكرية تضبط وكراً معدا لخزن وتهريب المشتقات النفطية جنوب العاصمة بغداد

ضبطت الاستخبارات العسكرية وكراً معدا لخزن وتهريب المشتقات النفطية جنوب العاصمة بغداد.

وقالت في بيان اليوم من خلال معلومات استخبارية دقيقة لشعبة الفرقة السابعة عشر تمكنت مفارز الاستخبارات العسكرية وبالتعاون مع استخبارات وقوة من اللواء الثاني والعشرين وبمشاركة مفارز متمثلة الامن الاقتصادي وجهاز الامن الوطني وشرطة الطاقة ونفط جنوب بغداد، تم ضبط وكر عبارة عن ساحة تستخدم لخزن وتهريب المشتقات النفطية وكانت بداخلها مجموعة من الخزانات الحديدية والبلاستيكية مختلفة الأحجام والسعات وتقدر بأكثر من ( 13500 ) لتر من مادة النفط في منطقة بير الحمام التابعة إلى قضاء اليوسفية جنوبي بغداد، وقد تم احالة صاحب المكان والمضبوطات إلى الجهات ذات العلاقة لينالوا جزاءهم وفقاً للقانون.