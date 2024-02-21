جنايات الانبار: الحكم بالإعدام بحق احد ارهابيي داعش استهدف عائلة ضابط في الشرطة

أصدرت محكمة جنايات الانبار، اليوم الأربعاء ، حكمًا بالإعدام شنقًا بحق مجرم استهدف عائلة ضابط بالشرطة العراقية في المحافظة.

وقال المركز الخبري لمجلس القضاء الأعلى، في بيان، ان "محكمة جنايات الانبار أصدرت، اليوم الأربعاء، حكمًا بالإعدام شنقًا بحق مجرم نفذ هجوما على دار ضابط في الشرطة العراقية أدى إلى قتل شقيقه وإصابة الأخر".

وأضاف البيان، ان "المجرم هو احد إفراد عصابات التنظيم الإرهابية ويدعم التنظيم الإرهابي بالأموال".

وأوضح، أن "الحكـم صدر اسـتناداً لإحكام المـادة الرابعـة /1 وبدلالة المـادة الثانيـة /1 مـن قانون مكافحة الإرهاب رقم 13 لسنة 2005".