العراق وأميركا: الإستمرار بجولات الحوار لإنهاء مهام التحالف الدولي

استقبل رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الأربعاء، السفيرة الأمريكية لدى العراق ألينا رومانوسكي، فيما أكدا على استمرار جولات الحوار لإنهاء مهام التحالف الدولي في العراق.

وأوضح المكتب الإعلامي لرئاسة الوزراء في بيان، أن اللقاء، شهد بحث العلاقات بين البلدين، وسبل تعزيزها، وتأكيد استمرار جولات الحوار الثنائية واللجنة العسكرية العليا المشتركة، المعنية بتنظيم إنهاء مهام التحالف الدولي في العراق.

وبيّن المكتب، أن اللقاء ناقش أيضا الملفات التي ستُطرح خلال الزيارة المرتقبة لرئيس مجلس الوزراء إلى واشنطن، وآلية التعاون ضمن اتفاقية الإطار الستراتيجي بين العراق والولايات المتحدة، واللجان المشكلة بهذا الخصوص.