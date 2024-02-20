الشيخ قيس الخزعلي يبحث مع السفير الروسي الاوضاع السياسية والأمنية في البلاد والمنطقة

استقبل الأمين العام لحركة عصائب أهل الحق الشيخ قيس الخزعلي، اليوم الثلاثاء في مكتبه ببغداد، السفير الروسي في العراق إيلبروس كوتراشيف.

وذكر بيان لمكتب الشيخ الخزعلي انه تم خلال اللقاء بحث آخر المستجدات السياسية والأمنية في البلاد والمنطقة، وتطورات الوضع الإقليمي والدولي وانعكاساتها، وتداعيات استمرار العدوان الصهيوني على الشعب الفلسطيني.

وناقش الشيخ الخزعلي أهمية الدور الروسي بمجال تسليح وتطوير قدرات القوات الأمنية والعسكرية العراقية، وسبل التعاون في مجال محاربة الإرهاب.

بدوره، جدّد السفير الروسي رغبة بلاده بتعزيز العلاقات الثنائية وتطوير التعاون بين البلدين، والعمل على إحداث تغيير جذري في العلاقة بين الكتل السياسية العراقية، بما ينعكس إيجاباً على الواقع السياسي والأمني في العراق.