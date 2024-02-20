السوداني : قررنا زيادة مخصصات الدرجات الدنيا والمتقاعدين " الاصلاء والورثة " بنسبة 50%

اكد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني :" ان اللجنة الوزارية المكلفة بتعديل سلم رواتب الموظفين اكملت مهامها وسلمت مجلس الوزراء تقريرا اوليا يتطلب منا الغاء 34 نوعا من المخصصات ، بعضها مقر بقانون والبعض الاخر مقر بقرارات من مجلس الوزراء ".

وقال في مؤتمر صحفي :" ان هذا سيحتاج الى دراسة جادة من مجلس الوزراء ، لذلك قررنا زيادة مخصصات الدرجات الدنيا والمتقاعدين " الاصلاء والورثة " بنسبة 50%".

واضاف :" ان تمويل حكومة اقليم كردستان باستحقاقاتها المالية من الموازنة العامة مستمر وبانسابية جيدة ولن يتوقف ، لاسيما مع حرص الاخوة في الاقليم على ديمومة التعاون مع الحكومة الاتحادية".

واشار السوداني الى :" ان هناك انسيابية في تنفيذ المشاريع الجديدة وتأشير مفاصل الخلل والتلكؤ ، ومنها مشاريع المجسرات والانفاق في العاصمة بغداد التي تتابع بدقة على عدة مستويات داخل وخارج الوزارة والجهات الرقابية في مجلس النواب والمؤسسات الاخرى ومكتب رئيس الوزراء".

وتابع :" ان مجلس الوزراء اقر اليوم نظام الدفع الالكتروني وهو احدى الخطوات الاصلاحية للبرنامج الحكومي من خلال تفعيل نظام الجباية للمدفوعات ، ولدينا مسودة قانون جاهزة ،لكن نحتاج الى نظام سريع يعطي مرونة في التعامل قابل للتغيير وهذا النظام اقره مجلس الوزراء وبالامكان تعديله"