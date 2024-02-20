الاطاحة بمنتحل صفة قاض والقبض على (١٢) مطلوبًا بتهمة الارهاب وتجارة المخدرات في بغداد

اعلنت المديرية العامة للاستخبارات والأمن في وزارة الدفاع، الاطاحة بمنتحل صفة قاضي والقاء القبض على (١٢) مطلوبًا بتهم الارهاب وتجارة المخدرات في بغداد.

وذكرت المديرية في بيان، ان مفارزها القت القبض على منتحل صفة قاضي محكمة في بغداد قام بعمليات عديدة من النصب والاحتيال على المواطنين، و تم اتخاذ الاجراءات القانونية بحقة واحالته الى القضاء ".

واضافت، ان مفارزها القت القبض على(٥) مطلوبين للقضاء بتهمة الارهاب و(٧) آخرين بتجارة وترويج المخدرات ،صادرة بحقهم مذكرات قبض ،في مناطق متفرقة من العاصمة، تمت احالتهم الى الجهات ذات الاختصاص"