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السوداني يؤكد ان الحكومة أعطت الأولوية لإكمال المشاريع المتلكئة


اكد رئيس الوزراء محمد شياع السوداني ان الحكومة أعطت الأولوية لإكمال المشاريع المتلكئة، وحل جميع المشاكل التي تعترض تنفيذها، وبالأخصّ المستشفيات المتلكئة أو المستشفيات الجديدة وما تتطلبه من أمور خاصة بالعلاج ومستلزمات الأجهزة الطبية.

وقال بيان لمكتبه الاعلامي ان رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، عصر اليوم الاثنين، زيارة موقع مشروع مستشفى قوى الأمن الداخلي في منطقة الباب الشرقي ببغداد، (أحد المشاريع المتلكئة)، وتابع سير تنفيذ العمل فيه ومراحل تقدم إنجازه.

وأجرى رئيس مجلس الوزراء حسب البيان جولة داخل مبنى المستشفى، واستسفر من المسؤولين عن محطات المعالجة والكهرباء وقنوات الربط الخاصة بتصريف المياه.

وأكد رئيس الوزراء خلال جولة ميدانية في الموقع، أنّ الحكومة أعطت الأولوية لإكمال المشاريع المتلكئة، وحل جميع المشاكل التي تعترض تنفيذها، وبالأخصّ المستشفيات المتلكئة أو المستشفيات الجديدة وما تتطلبه من أمور خاصة بالعلاج ومستلزمات الأجهزة الطبية.

وأشار إلى أن الحكومة ستبدأ بتجربة جديدة تُنفذ لأول مرّة في العراق، وهي التعاقد مع مؤسسات صحية مختصة بالإدارة والتشغيل للمستشفيات، وفق أحدث ما توصلت له الخدمات الطبية لإدارة 6 مستشفيات حديثة في عدة محافظات.

وشدد السوداني على وجوب إيلاء منتسبي قوى الأمن الداخلي عناية خاصة، وتوفير أفضل الظروف لهم، مشيراً إلى أن تشغيل هذا المستشفى المتلكئ سيوفر تكاليف إرسال أبناء قواتنا الأمنية للعلاج في الخارج.

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