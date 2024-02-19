النزاهة: صدور امر قبض بحق محافظ صلاح الدين السابق

أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة صدور أمر قبضٍ بحقِّ محافظ صلاح الدين السابق عن جريمة إحداثه الضرر عمداً بأموال ومصالح الجهة التي يعمل فيها.

واشار مكتب الإعلام والاتصال الحكوميّ في الهيئة إلى أنَّ قاضي محكمة تحقيق صلاح الدين المُختصَّة بالنظر في قضايا النزاهة أصدر أمر قبضٍ على محافظ صلاح الدين السابق؛ على خلفيَّة إبرام عقد تجهيز حاوياتٍ لمُديريَّة بلديَّات المُحافظة في العام ٢٠٢٠، مُنبّهاً إلى أنَّ التجهيز تمَّ في عامي (٢٠١٨ - ٢٠١٩) قبل إبرام العقد.

وأوضح المكتب أنَّ العقد تمَّ، بالرغم من أنَّ رئيس لجنة التنفيذ سبق أن رفض عمليَّة التجهيز، لافتاً إلى أنَّ أمر القبض جاء موافقاً لأحكام المادة (٣٤٠) من قانون العقوبات