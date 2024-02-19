الإعلام الأمني تعلن اعتقال جميع المتورطين في حادث "الراشدية"

أعلنت خلية الإعلام الأمني، مساء الأحد، عن اعتقال جميع المتورطين في حادث مقتل مواطنين اثنين في الراشدية شمالي بغداد.

وقالت الخلية في بيان، إنه "خلال ساعات وبجهد استخباري متميز من قبل استخبارات الفرقة الخامسة بالشرطة الاتحادية وجهاز المخابرات الوطني العراقي وبإشراف ومتابعة قائد عمليات بغداد وبعمل ميداني ورد فعل سريع من قبل القوة الماسكة في لواء ١٩ بالفرقة الخامسة بالشرطة الاتحادية، تم إلقاء القبض على جميع المتورطين في حادث قتل مواطنين اثنين ظهر اليوم الأحد في منطقة الراشدية شمالي العاصمة بغداد".

وأعلنت وزارة الداخلية، اليوم الأحد، إلقاء القبض على متهمين بمقتل شخصين شمالي بغداد.

وفي وقت سابق من اليوم الأحد، أفاد مصدر أمني، باغتيال شخصين مقربين من رئيس تحالف نبني هادي العامري شمالي بغداد.