رئيس الجمهورية يؤكد دعم العراق الكامل للشعب الفلسطيني الشقيق ضد العدوان الذي يتعرض له

اكد رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد دعم العراق الكامل للشعب الفلسطيني الشقيق ضد العدوان الذي يتعرض له.

وقال بيان رئاسي ان رئيس الجمهورية استقبل اليوم الأحد السفير الأردني لدى العراق الدكتور منتصر الزعبي الذي نقل تحيات جلالة الملك عبد الله الثاني ملك المملكة الأردنية الهاشمية إلى الرئيس وتمنياته له بدوام الصحة والتوفيق.

وحمّل الرئيس السفير الأردني شكره وتحياته لجلالة الملك على مشاعره الطيبة، مشيرا إلى عمق علاقات الأخوة والتعاون بين العراق والأردن، ووحدة مواقفهما تجاه مختلف القضايا المصيرية في المنطقة وبما يرسخ الاستقرار الأمني لشعوبها.

وبشأن القضية الفلسطينية أكد رئيس الجمهورية دعم العراق الكامل للشعب الفلسطيني الشقيق ضد العدوان الذي يتعرض له، مشددا على وجوب وقف الانتهاكات التي طالت المدنيين والعمل على إيصال المساعدات إليهم فضلاً عن توحيد الجهود الرامية إلى إنهاء هذه الأزمة بشكل نهائي.

من جانبه، أعرب السفير الزعبي عن شكره وتقديره لرئيس الجمهورية على جهوده وحرصه على توطيد العلاقات مع المملكة الأردنية الهاشمية، مؤكداً سعي بلاده لتوسيع آفاق التعاون البنّاء مع العراق في شتى المجالات وبما يخدم المصالح المشتركة للشعبين الشقيقين.