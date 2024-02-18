رئيس الجمهورية يؤكد أهمية تعزيز التعاون بين السلطتين القضائية في بغداد واربيل

أكد رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، أهمية تعزيز التعاون بين السلطة القضائية الاتحادية و في إقليم كردستان.

وشدد الرئيس خلال لقائه رئيس مجلس قضاء إقليم كردستان القاضي عبد الجبار عزيز حسن والوفد القضائي المرافق له:" أهمية تعزيز التعاون بين السلطة القضائية الاتحادية والسلطة القضائية في إقليم كردستان لترسيخ العدالة وتسهيل عمل القضاء خدمةً للمواطنين"، مبيناً" التواصل والتنسيق وتبادل وجهات النظر بين رئاسة الجمهورية ومجلس القضاء الأعلى في مجال التشريعات وإقرار القوانين في المجالات المتعددة".

كما تحدث الرئيس عن أهم التشريعات التي قدمتها رئاسة الجمهورية إلى مجلس النواب للمصادقة عليها، مشيرا إلى أن رئاسة الجمهورية بصدد تقديم مشاريع لقوانين أخرى إلى مجلس النواب والتي لها صلة باحتياجات ومتطلبات المواطنين.

من جانبهم، أعرب أعضاء الوفد عن تأييدهم لطروحات رئيس الجمهورية، وأهمية توسيع التعاون بين السلطات القضائية الاتحادية والسلطات في إقليم كردستان وبما يرسخ مبادئ العدالة، ويسهم في تسريع عمل المحاكم وحسم القضايا المعروضة عليها.