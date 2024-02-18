اعتقال متهم اعتدى على احد رجال المرور في البصرة

أعلنت قيادة شرطة محافظة البصرة اليوم ، عن القبض على متهم لاعتدائه على احد منتسبي شرطة المرور اثناء تأدية واجبه .

وذكرت القيادة في بيان : بناء على توجيهات وزير الداخلية ، وبايعاز من قائد شرطة محافظة البصرة اللواءقاسم راشد زويد على الحماية الكاملة للعناصر الامنية من اي اعتداء ، القت مفارز قسم مكافحة الاجرام في البصرة القبض على متهم لاعتدائه على احد منتسبي شرطة المرور اثناء تأدية واجبه .

واكدت قيادة الشرطة في بيانها ، إنها لن تتهاون مع اي شخص يحاول التجاوز او الإعتداء على العناصر الامنية .

واضافت ، تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه ليتم إحالته إلى المحكمة المختصة