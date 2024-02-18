وزير التعليم يؤكد المضي بتطوير البرامج الدراسية لتخصصات التربية وتحسين مجالاتها ومخرجاتها

أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور نعيم العبودي المضي بتطوير البرامج الدراسية لتخصصات التربية وتحسين مجالاتها ومخرجاتها.

وذكر بيان للوزارة جاء ذلك في كلمته خلال الحفل الخاص بالذكرى المئوية لتأسيس كلية التربية/ ابن رشد في جامعة بغداد بحضور جمع من الوزراء والنواب والمستشارين ورؤساء الجامعات والعمداء والتدريسيين والطلبة حيث أوضح أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تحرص على مراعاة مسار البرنامج الحكومي وأولويات المنهاج الوزاري والاستراتيجية الوطنية للتربية والتعليم في توفير الدعم اللازم للكليات بشتى تخصصاتها وتسخير الإمكانات على وفق ما يحتاج إليه الباحثون والطلبة في خضم تخصصاتهم التي تسفر في نهاية المطاف عن مخرجات جامعية تنهض بمتطلبات المجتمع وتلبي حاجته من التخصصات التربوية الأكاديمية.

وثمن وزير التعليم الرعاية الطيبة والاهتمام المحمود من رئيس مجلس الوزراء المهندس محمد شياع السوداني بالبيئة التعليمية بشكل عام وبالصروح العلمية العريقة على وجه الخصوص التي حققت مؤشرات ونجاحات وانجازات جديرة بأن تضاف الى منجز مؤسساتنا الأكاديمية التي رفعت اسم العراق في منصات التنافس الدولية ووثقت بحوثها التخصصية في المستوعبات العالمية وتمكنت من إحراز المرتبة السابعة والثلاثين على مستوى العالم في تصنيف الجامعات