الانبار.. السجن 7 سنوات لمدان عن جريمة تزوير وسرقة بطاقات الماستر كارد

أصدرت محكمة جنايات الانبار، اليوم الاحد، حكما بالسجن لمدة سبع سنوات بحق مدان اقدم على تزوير وسرقة بطاقات الماستر كارد.

وأوضح المركز الاعلامي لمجلس القضاء الأعلى في بيان أن "المدان قام مع متهمين اخرين بتزوير وسرقة بطاقات الماستر كارد الخاصة بالمتقاعدين والشهداء والجرحى والموظفين، لافتا إلى أنه كان يعمل بمنصب مسوق تجاري للبطاقة الذكية".

وأضاف أن "الحكم صدر استنادا لإحكام المادة 444/حادي عشر من قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 وبدلالة مواد الاشتراك 47و48و49 منه".