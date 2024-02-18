لجنة نيابية تبحث مع شركة انتاج الطاقة الكهربائية في المنطقة الجنوبية الاستعدادات لفصل الصيف المقبل

ناقشت لجنة الكهرباء النيابية مع الشركة العامة لإنتاج الطاقة الكهربائية المنطقة الجنوبية اليوم الاحد النهوض بواقع قطاع الكهرباء في الجنوب .

وذكر اعلام الشركة أن لجنة الكهرباء النيابية برئاسة رئيس اللجنة النائب محمد نوري العبد ربه يرافقه اعضاء اللجنة عقدت اجتماعا مع المدير العام لشركة انتاج كهرباء الجنوب المهندس مهدي صالح مذكور ، وبحضور مدير شركة نقل الطاقة في الجنوب المهندس علي زهير ،و معاون مدير شركة توزيع الجنوب ، للاطلاع على واقع قطاع الكهرباء في الجنوب.وكذلك مناقشة زيادة القدرة الانتاجية ، والمشاريع المتجددة ( الطاقة الشمسية ) والصيانات ، وتاهيل الوحدات التوليدية ، وايجاد الحلول لقلة الوقود لتشغيل كافة الوحدات بالاضافة عقود المحطات الاستثمارية وخطة الوزارة لفصل الصيف .

و استعرض المدير العام شرحاً مفصلا حول عدد المحطات العاملة والطاقة الانتاجية للوحدات التوليدية وفترة الصيانات ، موضحاً ، وضع خطة لمعالجة المشاكل المتعلقة بعدد من المحطات فضلا عن اعمال الصيانة الجارية بعد توفير مواد الصيانة للتجهيز بالطاقة الكهربائية.

من جهتها " اكدت اللجنة، اهمية العمل وتضافر الجهود من اجل دخول كافة الوحدات الكهربائية للعمل وايصال الكهرباء لجميع المناطق خاصة مع قرب فصل الصيف