النزاهة: استقدام مدير عام سابق في وزارة النقل بتهمة هدر المال العام

أفادت هيئة النزاهة الاتحاديَّة بصدور أمر استقدامٍ بحقِّ مديرٍ عامٍّ في وزارة النقل سابقاً؛ لتسبُّبه عمداً بإحداث ضررٍ بأموال ومصالح الجهة التي يعمل فيها.

وافاد مكتب الاعلام والاتصال الحكومي أنَّ قاضي محكمة تحقيق الرصافة المُختصَّة بقضايا النزاهة وغسل الأموال والجريمة الاقتصاديَّة، قرَّر استقدام المدير العام السابق للشركة العامة لإدارة النقل الخاصّ التابعة إلى وزارة النقل ؛ لتعمُّده إهدار المال العام، مُبيّناً أنَّ المُتَّهم قام بتحويل الشركة من رابحةٍ تمتلك في رصيدها (١٩,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠) دينارٍ إلى شركةٍ تتكبَّد الخسائر، حتَّى بلغت مديونيَّتها (٢٣,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠) دينارٍ.

وأضاف إنَّ المُتَّهم قام بتجزئة مشاريع الشركة، وصرف مبالغ لمشاريع مُنجزةٍ ومُتسلَّمةٍ تسلُّماً نهائياً، الأمر الذي انعكس على مواردها الماليَّة وأدَّى إلى تحويلها إلى شركةٍ خاسرةٍ وبمديونيَّةٍ كبيرةٍ، مُنوِّهاً بأنَّ المحكمة المذكورة أصدرت أمر الاستقدام؛ استناداً إلى أحكام المادة (٣٤٠) من قانون العقوبات.