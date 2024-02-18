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الداخلية تعلّق على حادث إغتيال قريبين من العامري


صرّحت وزارة الداخلية، اليوم الأحد، عن إلقاء القبض على متهمين بمقتل شخصين قريبين من زعيم منظمة بدر هادي العامري، في بغداد.

حيث ذكر الناطق باسم الداخلية العميد مقداد ميري، في بيان، إنه شرعت مفارز شرطة محافظة بغداد الرصافة باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق متهمين اثنين اقدما على قتل مواطنين اثنين في منطقة الراشدية شمالي العاصمة بغداد والقاء القبض عليهما.

وأوضح، أنه ما زالت تجري عملية بحث وتفتيش عن بقية المتورطين بهذا الحادث الذي وقع داخل عجلة نوع لاندكروز وبحسب المعلومات الأولية فإنه جاء على اثر مشاجرة بسبب قطعة أرض في منطقة العنافصة ضمن منطقة الراشدية، وسنوافيكم التفاصيل لاحقاً.

وسبق أن أعلن مصدر أمني، اليوم الاحد، عن إغتيال شخصين مقربين من زعيم منظمة بدر هادي العامري، في العاصمة بغداد.

حيث قال، إن مجهولين أقدموا على تنفيذ عملية اغتيال بحق شخصين يستقلان عجلة نوع "جكسارة" في منطقة الراشدية بالعاصمة بغداد، و أن أحدهم من المقربين جداً لزعيم منظمة بدر هادي العامري، لافتاً إلى أن الجناة كانوا يستقلون دراجة نارية ولاذوا بالفرار بعد تنفيذ العملية.

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الداخلية تعلّق على حادث إغتيال قريبين من العامري
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